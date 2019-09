Hannover Die Überlegungen der Landesregierung zur Einführung einer Landarztquote in Niedersachsen stoßen auf heftigen Widerstand der Ärzteschaft. „Eine Landarztquote ist ein schwerer Eingriff in die Berufsfreiheit“, sagte die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, unserer Redaktion. Anlass sind Andeutungen von CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer für einen Kurswechsel seiner Partei bis Jahresende: Bisher lehnt die CDU eine Quote ab, der Koalitionspartner SPD ist dafür.

Wenker lehnt für angehende Landärzte reservierte Studienplätze grundsätzlich ab. „Sie können einem 19-jährigen Studienanfänger nicht vorschreiben, was er circa 15 Jahre später im Beruf wo genau macht“, sagte Wenker unserer Redaktion. Oft änderten sich Lebenspläne und Familiensituationen. Es bestehe die Gefahr, dass sich Betroffene aus der Verpflichtung „herauskaufen“. Sie spricht sich für einen Ausbau der Medizinstudienplätze und eine Reform der Zulassung aus.

Auch Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) lehnt eine „reine Landarztquote“ als „aus meiner Sicht nicht zielführend“ ab. „Was wir brauchen, sind gezielte Förderinstrumente und finanzielle Anreize – nur so können wir langfristig und nachhaltig die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum sicherstellen“. „Die Studierenden müssen Erfahrungen sammeln und sich aus Überzeugung für eine Tätigkeit als Hausarzt in den ländlichen Regionen entscheiden“, sagte Thümler unserer Redaktion.