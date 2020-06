AfD will Schutz vor Corona beenden

Hannover Die AfD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag fordert, sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen aufzuheben. Fraktionsvorsitzende Dana Guth begründete dies am Donnerstag in Hannover mit den niedrigen Infektionszahlen, die bundesweit gerade einmal bei 0,0075 Prozent der Bevölkerung liegen würden. Die hohen Infektionszahlen im Kreis Gütersloh oder in Göttingen seien auf regionale Ereignisse zurückzuführen. Die befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems sei ausgeblieben. Vielmehr hätten die Corona-Regeln massive wirtschaftliche Schäden verursacht. Guth schlug vor, die Verantwortlichkeit bei lokalen Infektionsereignissen den regionalen Behörden zu überlassen. Übernachtungsverbote für Bürger aus Westfalen bezeichnete sie als „Form der Stigmatisierung“.

