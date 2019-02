Aroniabeere wird beliebter

Hannover Für Niedersachsens Obstbauern gewinnt die Aroniabeere immer mehr an Bedeutung. Die Anbaufläche habe sich innerhalb weniger Jahre nahezu vervierfacht, teilte das Landesamt für Statistik (LSN) in Hannover am Dienstag mit. Landesweit betrug die Anbaufläche der auch als „Superfood“ angepriesenen Frucht bereits rund 70 Hektar. Die ursprünglich aus Nordamerika stammende säuerlich-herbe Beere wird dabei vorwiegend in der Region Lüneburg angebaut.

Der lange und trockene Sommer sei den Beeren zugute gekommen, berichtete das LSN. Denn je sonniger der Standort ist, desto mehr Früchte tragen die Pflanzen. Relevante Erntemengen habe es im vergangenen Jahr trotzdem noch nicht gegeben.