Artenschutz: Damit soll das Volksbegehren überflüssig werden

Langeoog

Bürgerversammlung auf Langeoog Pläne für 300-Betten-Hotel treffen auf Skepsis

Die Insel-Gemeinde will Teile des Kurviertels auf Langeoog an einen Investor verkaufen. Doch Begeisterung lösten die von Bürgermeistein Heike Horn und dem Rat erarbeiteten Vorschläge am Donnerstagabend nicht aus – im Gegenteil.