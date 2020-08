Artenschutz: Nabu mobilisiert Bürger

Hannover Ungeachtet einer möglichen Einigung zwischen dem Naturschutzbund (Nabu) Niedersachsen und der Landesregierung über Wege zu mehr Artenschutz und den Verzicht auf das von Umweltschützern angestrengte „Volksbegehren Artenvielfalt“ wird die Initiative weiter vorangetrieben. Rund zwei Monate nach Beginn lagen der Landeswahlleiterin laut Nabu zum 1. August bereits 45 412 gültige Unterschriften vor. Das sind fast doppelt so viele wie die nötigen 25 000 Unterschriften, um den Antrag auf Feststellung der Zulässigkeit des Volksbegehrens stellen zu können. Zeit hierfür sei laut Landesgesetz bis zum 13. November. Neuere Zahlen sollen frühestens ab Mitte September vorliegen, teilte der Nabu mit.

Das von mehr als 200 Organisationen unterstützte Volksbegehren soll in ein Gesetz für mehr Artenschutz münden. Nach Angaben der Initiatoren, darunter Nabu, BUND, WWF, Imkerverbände, Grüne etc., sind auch in Niedersachsen die Hälfte von rund 11 000 Tier- und Pflanzenarten bedroht. Damit es zu einer Abstimmung im niedersächsischen Landtag über das Gesetz kommt, braucht es insgesamt rund 610 000 Unterschriften für das Volksbegehren. Lehnt der Landtag das Gesetz ab, folgt ein Volksentscheid.

Zusätzlich „Niedersächsischer Weg“ Die Vereinbarung zwischen Landesregierung, Landvolk, Landwirtschaftskammer sowie Natur- und Umweltverbänden sieht unter anderem vor, den Anteil des Öko-Landbaus bis 2025 auf zehn Prozent und bis 2030 auf 15 Prozent zu erhöhen. Ferner umfasst das Ende Mai unterzeichnete Abkommen Verbesserungen im Naturschutz-, Wasser- und Waldgesetz sowie zusätzliche jährliche Finanzmittel ab 2021 im hohen zweistelligen Millionenbereich für Artenschutz-Maßnahmen.

Der Nabu Niedersachsen war in die Kritik von Landesregierung und Landvolk geraten, weil er sowohl das Volksbegehren unterstützt, als sich auch am „Niedersächsischen Weg“ (siehe Info-Kasten) beteiligt. Nabu-Vertreter hatten zuletzt aber in Aussicht gestellt, das Volksbegehren unter bestimmten Voraussetzungen abzusagen. Zentrale Bedingung dafür: Der Landtag müsste Gesetze zum „Niedersächsischen Weg“ beschließen, die wichtige inhaltliche Positionen des Nabu Niedersachsen berücksichtigen.