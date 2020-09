Artenvielfalt: So prüft die Landeswahlleiterin das Volksbegehren

Hannover Volksbegehren oder Niedersächsischer Weg? Seit Wochen streiten Naturschutzverbände, Landwirte und Politik über den richtigen Weg zu mehr Naturschutz und Artenvielfalt. Die Debatte bekam zusätzliche Brisanz, weil der Naturschutzbund (Nabu) den „Niedersächsischen Weg“ gemeinsam mit Landesregierung, Umweltschutzverbänden und Landwirtschaft zwar unterzeichnet hat, dennoch weiter Unterschriften fürs Volksbegehren sammelt.

Das sieht das Gesetz vor:

Wie viele Unterschriften liegen bereits vor ?

Bis Anfang September hat das Volksbegehren Artenschutz bereits 73 000 Unterschriften gesammelt, so Sprecherin Heike Köhn. Um überhaupt die Zulassung eines Volksbegehrens zu beantragen, müssen bis zum 13. November der Landeswahlleiterin 25 000 Unterschriften vorliegen. Nach erfolgter Prüfung hat die Initiative sechs Monate Zeit, die rund 610 000 notwendigen Unterschriften fürs Volksbegehren zu sammeln. Die bis dahin gesammelten Unterschriften zählen dabei mit.

Wer prüft überhaupt die Unterschriften ?

Die geleisteten Unterschriften sind bei den Gemeindebehörden einzureichen, so die Sprecherin von Landeswahlleiterin Ulrike Sachs. Dort erfolgt die Prüfung der geleisteten Unterschriften sowohl zur Erreichung des ersten Unterschriftenquorums als auch für den zweiten Durchgang. „Insofern werden die geleisteten Unterschriften stets und nicht nur stichprobenartig geprüft.“

Kann man die Zulässigkeit rechtlich anfechten ?

Ja, die Entscheidung der Landesregierung über die Zulässigkeit ist den Vertretern des Volksbegehrens laut Verfassung zuzustellen. Sie sind berechtigt, binnen sechs Wochen nach Zustellung den Niedersächsischen Staatsgerichtshof anzurufen.

Was passiert, wenn der Nabu aussteigen sollte ?

Der Nabu will sich dafür einsetzen, das „Volksbegehren Artenvielfalt“ abzubrechen, wenn der Landtag bis zum 13. November die Gesetze verabschiedet, die „den Zielen des Volksbegehrens entsprechen“. Noch sei aber „nichts entschieden“, so die Nabu-Sprecherin. Für den Fall, dass der Nabu aussteigt, dürfen die bisher gesammelten Unterschriften für die Feststellung der Zulässigkeit des Volksbegehrens verwendet werden, erklärt die Sprecherin der Wahlleiterin.

Muss der Landtag die Formulierungen des Volksbegehrens übernehmen ?

Nach Abschluss des Verfahrens leitet die Landeswahlleiterin das Ergebnis des Volksbegehrens der Landesregierung zu. Die bringt den Gesetzentwurf der Initiative ein. Wenn der Landtag den Gesetzentwurf nicht innerhalb von sechs Monaten im Wesentlichen unverändert annimmt, findet spätestens sechs Monate nach Ablauf dieser Frist ein Volksentscheid statt.

Kann der Landtag den Gesetzentwurf ändern ?

Sollte der Landtag einen durch Volksbegehren eingebrachten Gesetzentwurf mit wesentlichen Änderungen beschließen, gilt dieser als eigener Gesetzentwurf des Landtages. Er wird dann zusammen mit dem ursprünglichen – durch Volksbegehren eingebrachten Gesetzentwurf – im Rahmen des Volksentscheids mit zur Entscheidung vorgelegt.

Soweit will es das Land aber nicht kommen lassen: Die Gesetze zum „Niedersächsischen Weg“ wurden Mitte September in den Landtag eingebracht und werden derzeit in den Ausschüssen beraten. Zudem gibt es Anhörungen der Verbände. Im November-Plenum will der Landtag die Gesetze zu Naturschutz, Artenvielfalt und Gewässern verabschieden. Ob der Nabu dann tatsächlich beim Volksbegehren aussteigt, ist derzeit offen.