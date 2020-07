Bauern dürfen Brachflächen teilweise nutzen

Hannover Wegen drohender Futterengpässe will die Landesregierung Bauern in einigen Fällen die Nutzung von Brachflächen ermöglichen. Wie das Landwirtschaftsministerium am Montag in Hannover mitteilte, soll die Freigabe unter bestimmten Voraussetzungen ab Mitte Juli möglich sein. Der Schritt sei wegen widriger Witterungsverhältnisse und fehlender Reserven aus dem Vorjahr notwendig. Allerdings müsse jeder Antrag einzeln geprüft werden. Freigegeben werden sollen vor allem ökologische Vorrangflächen. Möglich sei die Ernte per Maschine und die Beweidung der Fläche. Eine Verwendung der Pflanzen für Biogasanlagen und der Verkauf sind nicht erlaubt. Anträge können bei der Landwirtschaftskammer gestellt werden.