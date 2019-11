Baustellen-Stopp abgewendet

Hannover Der vor Weihnachten drohende Stillstand der Baustellen an Autobahnen und Bundesstraßen in Niedersachsen ist abgewendet. Der Landtag stimmte am Dienstag der Erhöhung des im Haushaltsplan 2019 für die Baustellen vorgesehenen Dispos zu: von 40 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro.

Die Aufträge könnten damit „zeitgerecht und ohne Bauverzögerungen“ umgesetzt werden, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU). Niedersachsen sei damit auf einer Stufe mit Ländern wie Bayern (200 Millionen Euro) und Baden-Württemberg (100 Millionen Euro).