Hannover /Berlin Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil schließt eine Kandidatur um den Vorsitz der Bundes-SPD nach wie vor nicht aus. „Wir sind unbestritten in einer sehr schwierigen Phase. Es ist Fakt, dass die bisherige Kandidatenlage noch nicht das letzte Wort gewesen sein sollte“, sagte der SPD-Landeschef am Donnerstag vor Journalisten in Hannover. Der Umstand, dass viele „definitiv und für immer“ gesagt hätten, sie stünden nicht zur Verfügung, verkompliziere die Lage zusätzlich, betonte der 60-Jährige und gab sich selbst unterdessen weiterhin unverbindlich. Seine Aufgabe als Ministerpräsident von Niedersachsen sei ihm „ans Herz gewachsen“ und bereite ihm eine „Riesenfreude“, bekräftigte Weil und fügte einen Satz hinzu, der weiterhin Raum für Spekulationen lässt: „Gleichzeitig gebe ich mir größte Mühe, mich gegenüber meiner Partei sehr verantwortungsbewusst zu verhalten.“

Weil verneint demnach weiterhin nicht, im Rennen um den SPD-Vorsitz bis zum Fristende am 1. September möglicherweise doch noch seinen Hut in den Ring zu werfen. Das mache er weder aus taktischen noch aus egoistischen Gründen, sondern „aus Verantwortungsbewusstsein gegenüber meiner eigenen Partei“, betonte der Ministerpräsident. Auf die Nachfrage, ob er auch privat dazu neige, Türen immer einen spaltbreit offen zu lassen, antworte Weil humorvoll: „Das hängt immer von der Witterung ab.“ Auf weitere erfolglose Versuche von Journalisten, Weil eine eindeutige und unmissverständliche Aussage zu einer möglichen Kandidatur um den SPD-Vorsitz abzuringen, reagierte der Regierungschef mit wachsendem Unmut und meinte: „Zu dem Thema ist alles gesagt, und ich würde gerne in meiner Funktion als Ministerpräsident amtsbezogene Fragen beantworten.“

Weil selbst geht nach eigenen Worten davon aus, dass erst „ganz kurz vor dem 1. September“ Klarheit über die Kandidatenliste herrschen wird. Und auf die abschließende Frage, ob das Amt des SPD-Bundesvorsitzenden das Amt des niedersächsischen Ministerpräsidenten ausschließe, antwortete Weil vielsagend: „Nicht, dass ich wüsste.“

Unterdessen hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) sich gegen eine Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz entschieden, teilte eine Sprecherin am Donnerstag mit. Solange eine Entscheidung der Freien Universität bezüglich ihrer Doktorarbeit nicht gefallen sei, konzentriere sich die Ministerin „mit Freude und großem Engagement auf die Arbeit, die im Ministerium ansteht – so wie in den zurückliegenden Monaten auch“, hieß es weiter.

„Die Überprüfung ihrer Doktorarbeit durch die Freie Universität Berlin soll die personelle Neuaufstellung der SPD nicht überschatten oder gar belasten. Für den Fall, dass ihr der Doktortitel aberkannt werden sollte, kündigt Franziska Giffey an, ihr Amt als Bundesministerin aufzugeben“, teilte die Sprecherin weiter mit. Die Universität prüft die Dissertation der SPD-Politikerin seit Februar wegen eines Plagiatsverdachts. Giffeys Absage ließ Ministerpräsident Weil ebenso unkommentiert wie eine mögliche Kandidatur von Außenminister Heiko Maas. Zu Medienberichten, wonach Weil die 41-jährige Franziska Giffey als Team-Partnerin für eine SPD-Doppelspitze umworben, aber abgeblitzt sein soll, sagte Weil: „Nicht alles, was die Presse schreibt, entspricht auch der Gegebenheit.“

Ebenso wenig wollte der Ministerpräsident einen Medienbericht bestätigen, wonach er am Mittwochabend auf einer Veranstaltung in Emden die zahlreichen Absagen von sozialdemokratischen Spitzenpolitikern im Bewerbungsverfahren um den SPD-Vorsitz kritisiert haben soll. Stattdessen bekräftigte Weil, dass er das Bewerberduo Gesine Schwan und Ralf Stegner nicht unterstützen werde. „Eine Meldung wäre gewesen, wenn ich das Gegenteil gesagt hätte“, betonte der Ministerpräsident.