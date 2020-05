Bilanz: Corona stand nicht im Koalitionsvertrag

Hannover Halbzeit bei der großen Koalition in Niedersachsen: „Wir haben in zweieinhalb Jahren viel erreicht“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder. Gemeinsam mit CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer zog sie am Mittwoch Zwischenbilanz. Er machte deutlich: „Corona war im Koalitionsvertrag nicht vorgesehen!“ Und so wird die Halbzeitbilanz bewertet:

• SPD und CDU

Modder würdigte die Investitionen in den Bildungssektor, die Abschaffung der Kindergartengebühren, die Schulgeldfreiheit für Erzieherinnen und Erzieher sowie die Landarztquote. Toepffer wies auf das neue Polizeigesetz, die Schuldenbremse und den zusätzlichen Feiertag (Reformationstag) hin. Man habe „ex­trem viel“ vom Koalitionsvertrag abgearbeitet. Der CDU-Politiker warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft in Corona-Verlierer und jenen, die gut durch die Krise gekommen sind. Modder will Konjunkturprogramme und stellte die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form infrage.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

• Die Opposition

SPD und CDU seien „ohne große Ambitionen und zupackenden Gestaltungswillen für Niedersachsen“, meinte Grünen-Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg. Themen wie „Klimakrise, soziale Spaltung, Angriffe auf die Demokratie von rechts“ würden allenfalls angetippt. „Ideenlosigkeit“ hielt FDP-Fraktionschef Stefan Birkner der Koalition vor. „Die Mängel in der Digitalisierung sind offensichtlich, die Unterrichtsversorgung kann ebenfalls nicht sichergestellt werden.“ Von einer „Bilanz der gebrochenen Wahlversprechen, des seichten Vorsichhinregierens und des multiplen Versagens in der Corona-Krise“, sprach die AfD-Fraktionsvorsitzende Dana Guth. Gleich zum Start habe sich die Regierung 100 neue und hoch dotierte Stellen gegönnt.

• Die Verbände

Niedersachsens DGB-Landesvorsitzender Dr. Mehrdad Payandeh forderte die Landesregierung auf, die Sparpolitik zu beenden. Volker Müller von den Unternehmerverbänden Niedersachsen (UVN) verlangte bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Laura Pooth, Landesvorsitzende der Gewerkschaft GEW, forderte die Groko auf, die rosarote Brille abzunehmen. Zahlreiche Missstände im Bildungsbereich seien bisher ausgeblendet worden. „In der Erwachsenenbildung und den Hochschulen herrschen immer noch prekäre Beschäftigungsbedingungen“, so Pooth. „An den Schulen fehlen Lehrkräfte.“ Werde die Anpassung der Besoldung ausgesetzt, leiste die GEW Widerstand.

• Das plant die Groko

Toepffer sprach sich für eine Neubewertung von beschlossenen Maßnahmen aus. Beispiele seien die weitere Angleichung der Lehrerbesoldung sowie das Weihnachtsgeld für Pensionäre. Die Agrarpolitik müsse auch unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit betrachtet werden. Notwendig bleibe ein gutes Krankenhausnetz. Modder wies auf die großen Sorgen um die Arbeitsplätze hin, etwa bei der Meyer Werft oder bei VW in Emden. Ins Gespräch brachte sie eine „Modellregion Ostfriesland“. Zur Sicherung der Hausärzteversorgung müsse die „European Medical-School“ in Oldenburg vorangebracht werden. Vorerst nicht abrücken wollen die Regierungsfraktionen von dem Gesetzentwurf für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Dieser sieht vor, dass das Fachministerium Pflegekräfte „zur Bekämpfung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit“ notfalls auch verpflichten kann.