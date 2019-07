Hannover Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, auch zuständig für die Digitalisierung in Niedersachsen, zeigt sich weiterhin fest entschlossen, das Land flächendeckend mit Turbo-Internet und einem ebenso schnellen wie stabilen Mobilfunknetz auszustatten. Während einer ersten Zwischenbilanz nach der Vorstellung seines Masterplanes Digitalisierung im August vergangenen Jahres sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Hannover: „Die Aufholjagd bei der Digitalisierung in Niedersachsen ist im vollen Gange.“

Die Zahlen könnten sich sehen lassen, betonte Althusmann. 2017 hatten nach seinen Worten weniger als ein Prozent aller Gebäude einen Gigabitanschluss für schnelles Internet. Mit einem Gesamtvolumen von mehr als zwei Milliarden Euro und 230 geförderten Maßnahmen gehe der Ausbau in Niedersachsen deutlich voran. 430 000 Gebäude, davon 1000 Schulen, seien inzwischen am schnellen Netz. Das entspreche einer Versorgung von 20 Prozent aller Gebäude. Ziel bleibe die vollständige Versorgung aller Haushalte in Niedersachsen mit gigabitfähigen Anschlüssen bis 2025.

Für den Mobilfunk-Bereich kündigte Althusmann die „nächste Aufholjagd“ an. Seit Herbst 2018 würden pro Quartal mindestens 250 Mobilfunkmasten LTE-fähig gemacht, um ein besseres mobiles Internet zu gewährleisten. „Die noch verbliebenen weißen Flecken im Land, in denen mobiles Internet und mobiles Telefonieren nicht möglich sind, müssen bis Ende 2021 verschwinden“, betonte Althusmann. Die weißen Flecken beim mobilen Internet gab der Minister mit 136 an, beim mobilen Telefonieren seien es aktuell 99.

Im August soll laut Althusmann der Digitalbonus starten: Kleine und mittelständische Unternehmen können bis zu 10 000 Euro für Investitionen in IT-Sicherheit, Hard- und Software beantragen. Fünf Millionen Euro stünden bis Ende 2021 jährlich dafür bereit.

Für „ambitioniert“ halten die Industrie- und Handelskammern in Niedersachsen (IHKN) das Ziel der Landesregierung, bis 2021 alle Gewerbegebiete, Häfen, Schulen und Krankenhäuser an das Gigabitnetz anzuschließen. Kritik äußerte Michael Zeinert, Sprecher Digitalisierung der IHKN, an den Regeln für das Sondervermögen Digitalisierung. Diese seien zu unflexibel. So könne die vom Land Niedersachsen bis zum Jahr 2022 zugesagte eine Milliarde Euro nur für Investitionen, nicht aber für Beratungs-, Betriebs- und Personalkosten eingesetzt werden. Die Bedürfnisse von Bildungseinrichtungen und Unternehmen seien aber sehr unterschiedlich. „Wenn pauschal nur Investitionen öffentlich gefördert werden, könnte das Förderziel verfehlt werden“, warnte Zeinert.