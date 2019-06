Hannover Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, kurz MINT: Viele Schüler bekommen schon hektische Flecken, wenn sie nur an einen der vier Begriffe denken. Die am kommenden Samstag, 15. Juni, auf dem Messegelände in Hannover startende „Ideen Expo“, sozusagen eine MINT-Messe, erfreut sich dennoch enormer Beliebtheit. Alle zwei Jahre heißt es hier für Jugendliche: Mitmachen, ausprobieren, erleben – 2017 hatten mehr als 360 000 Besucher die Faszination von Naturwissenschaften und Technik entdeckt.

Die siebte „Ideen Expo“ beginnt am 15. und endet am 23. Juni. Ziel ist es, naturwissenschaftlich-technisches Interesse bei jungen Menschen zu wecken und Berufsperspektiven aufzuzeigen, um den Fachkräftenachwuchs in MINT-Berufsfeldern zu sichern – mit Mitmach-Exponaten, Live-Experimenten, Bühnenshows und Workshops. Angesprochen werden sollen vor allem Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis 13 sowie Lehrer und Eltern.

Europas größte Jugend-Veranstaltung für Naturwissenschaften und Technik bietet Jugendlichen Impulse für ihre Berufsorientierung. In diesem Jahr wächst die „Ideen Expo“ auf vier Hallen des Messegeländes Hannover an. Auf über 110 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche laden über 650 Mitmach-Exponate von mehr als 270 Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Schulen ein, die spannende Welt der Naturwissenschaften und Technik zu erkunden.

Der Fachkräftebedarf in der Wirtschaft steigt. „Um die Erfolgsgeschichte des Wirtschaftsstandorts Niedersachsen fortzuschreiben, müssen wir mehr junge Menschen für Berufe in Naturwissenschaften und Technik begeistern. Niedersachsen engagiert sich dafür – und mit der Ideen Expo gibt es ein bundesweit einmaliges Vorzeigeprojekt“, sagt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.

Eine Messe wie die „Ideen Expo“ unterliegt ständigem Wandel und kann nur durch Neuerungen bestehen: So erinnert der Bereich „Mission: Moon“ an die Mondlandung vor 50 Jahren und schlägt gleichzeitig einen Bogen zu den künftigen Herausforderungen für die Raumfahrt und die dahinterstehenden Berufe. In der neu hinzukommenden Halle 6 dreht sich im Themenbereich Mobilitäts-Arena alles um die Fortbewegung mit dem Schwerpunkt Elektromobilität. In verschiedene Parcours können elektrisch angetriebene Fortbewegungsmittel ausprobiert werden – vom Skateboard über Powerbikes bis hin zum elektrisch betriebenen Fahrschulauto. Im Themenbereich „Klima-Zone“ erfahren Besucher alles rund um das Klimasystem, den Klimawandel und den Klimaschutz.

Auch das Feiern kommt nicht zu kurz: Neben anderen stehen Bosse und Sasha sowie die Bands Hagelslag und Sunrise Avenue auf der Bühne. Der Eintritt zur „Ideen Expo“ inklusive aller Aktivitäten und Events ist frei.