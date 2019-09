Hannover Die von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ins Spiel gebrachte niedrige dreistellige Provinzprämie für Lehrkräfte stößt auf Probleme. Die Idee sei „aus besoldungsfachlicher Sicht nicht unproblematisch“, sagte ein Sprecher von Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Mittwoch in Hannover und bestätigte damit einen Bericht des Politikmagazins „Rundblick“.

Laut Grundgesetz steht einem Beamten eine amtsangemessene Besoldung zu. Damit könnte eine Zulage „Folgeprobleme“ von Verfassungsrang schaffen. Neben der Abgrenzung von Problemgebieten wäre dies die Frage, ob ein Neulehrer an einer Schule eine Prämie bekommen darf und eine erfahrene Kraft darauf verzichten müsse. Auch bei den Lehrergewerkschaften gibt es Skepsis.

Ungeachtet dessen hält die Landesregierung an dem Ziel fest, schwer zu besetzende Stellen finanziell aufzuhübschen. Die Einschätzung des Finanzministeriums sei „keine Kritik, sondern eine fachliche Einschätzung“, sagte ein Sprecher Tonnes. Man werde alle Möglichkeiten prüfen. Im Herbst wolle man konkreter werden – möglich sind auch Pilotprojekte in Problemregionen, zu denen auch das Küstenhinterland zählt. Vor allem in den Ober-, Haupt- und Realschulen fehlen dort Lehrkräfte für den Sekundarbereich I, die Unterrichtsversorgung liegt bei 95 Prozent.

Angesichts dieser Zahlen entwickelt auch die Staatskanzlei Fantasien: Eine ausreichende Lehrerversorgung sei „unabdingbar, um die Attraktivität des ländlichen Raums zu erhalten und zu steigern“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Man wolle ausloten, was beim Berufsbeamtentum „auch nur irgendwie geht“. Und wenn es nicht mehr gehe, wolle man mit Berlin sprechen, ob man „notfalls sogar ans Grundgesetz rangehen könnte“.

Auch die CDU gibt Tonne Rückendeckung: Bevor man die Prämienidee verwerfe, „sollten wir erst einmal den konkreten Vorschlag des Ministers abwarten“, sagte Fraktionschef Dirk Toepffer. Der soll im Herbst auf den Tisch. Bis dahin soll sich das Ministerium auch in Nachbarbundesländern umgucken.

„Wir sammeln alle Hinweise ein“, sagte der Sprecher Tonnes. Dazu gehören auch Personalgewinnungsversuche anderer Bundesländer wie Brandenburg und Sachsen.