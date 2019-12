Hannover /Bremen In Niedersachsen und Bremen sind für den Rest der Woche milde Temperaturen bis zu 13 Grad zu erwarten. Am Mittwoch bleibt es nach gelegentlichen Schauern und wechselnder Bewölkung am Nachmittag trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 7 und 11 Grad.

Die Nacht zu Donnerstag wird laut DWD teils bewölkt und stellenweise nebelig. Im Tagesverlauf bleibt es demnach bei ungewöhnlich milden Temperaturen von bis zu 13 Grad im südwestlichen Niedersachsen trocken.

In der Nacht zu Freitag ist mit lockerer Bewölkung zu rechnen. Im Emsland zieht ein Niederschlagsgebiet von Westen auf, das für örtliche Schauer sorgen könne. Die Tageshöchstwerte am Donnerstag liegen zwischen 8 und 11 Grad.