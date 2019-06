Hannover Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) fordert mehr Anstrengungen bei der Integration zugewanderter Frauen in den Arbeitsmarkt. „Migrantinnen haben häufig das Nachsehen“, sagte Reimann am Montag bei der sechsten Integrationskonferenz des Bündnisses „Niedersachsen packt an“ in Hannover. Zugewanderte Frauen hätten einen besonderen Unterstützungsbedarf, auch über einen längeren Zeitraum.

„Es ist Aufgabe des Bündnisses, diese speziellen Bedarfe, Perspektiven und Kompetenzen geflüchteter Frauen künftig noch gezielter zu berücksichtigen“, betonte Reimann vor mehr als 600 Teilnehmern im Kongresszentrum. In Niedersachsen lebten rund 700 000 Frauen, die eine Zuwanderungsgeschichte vorweisen können. Mit 61 Prozent sind nach Angaben der Sozialministerin weniger von ihnen erwerbstätig als Frauen ohne Zuwanderungsgeschichte (77 Prozent).

Wesentlich deutlicher falle der Unterschied bei Flüchtlingen aus: Nur sechs Prozent der geflüchteten Frauen gingen einer Arbeit nach, sagte die Ministerin. Bei Männern seien es immerhin 27 Prozent.

Generell arbeiteten Frauen in Deutschland häufiger als Männer im Niedriglohnsektor und somit unter prekären Bedingungen, erläuterte Carola Reimann. Bei zugewanderten Frauen potenziere sich diese Entwicklung: Weibliche Flüchtlinge seien oft nur gering qualifiziert. Unter den zugewanderten Menschen in Niedersachsen, die im vergangenen Jahr einen Minijob hatten, bestand mehr als die Hälfte aus Frauen.

Dabei spielten Frauen eine bedeutende Rolle bei der Integration ihrer Familien, sagte Reimann. Vor allem der Zugang zu Bildung und Arbeit wirke sich auf die Erfolgschancen der Kinder positiv aus. Mütter mit Schulbildung und Arbeit dienten als beste Vorbilder für ihre Kinder. „Sie bauen Brücken und sichern soziale Kontakte in die Gesellschaft.“

Vor vier Jahren hatten sich Kirchen, Gewerkschaften und Unternehmerverbände mit der Landesregierung zum Bündnis „Niedersachsen packt an“ zusammengeschlossen, um die Integration der Flüchtlinge voranzubringen. Inzwischen gehören dem Bündnis mehr als 330 Organisationen und über 2500 Einzelmitglieder an.