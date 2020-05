Coronavirus: Land testet alle Schlachthof-Mitarbeiter

Hannover /Cloppenburg In der Corona-Krise werden die niedersächsischen Schlachthöfe „so gut wie nicht kontrolliert“. Zu diesem Eindruck kommt die Grünen-Fraktion im Landtag. Dort hatte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Mittwoch berichtet, dass seit April lediglich rund 30 von 183 Betrieben von den Behörden kontrolliert worden seien, davon allein elf im Oldenburger Land. Auch die vom Land „groß angekündigte Unterbringung in Einzelzimmern gibt es faktisch nicht“, sagte Grünen-Fraktionsvize Miriam Staudte der NWZ.

Nach Infektionsfällen in

anderen Bundesländern will Niedersachsen sämtliche Schlachthof-Mitarbeiter auf das Coronavirus testen. Dabei gehe es um 23 700 Beschäftigte in den 183 fleischverarbeitenden Betrieben, wie Reimann ankündigte. Getestet werden zunächst alle Mitarbeiter, die Symptome zeigen – und dann alle, die als Werkvertragsarbeiter möglicherweise in den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Schlachthöfen in Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen tätig waren. Zuletzt sollen dann alle übrigen Mitarbeiter getestet werden.

Reimann zufolge sei den Schlachthöfen bereits am Montag per Erlass verboten worden, die Belegschaften zwischen den Schlachtbetrieben verschiedener Bundesländer zu tauschen. Oft seien Werkvertragsarbeiter an verschiedenen Stationen im Einsatz. Dies begünstige ebenso die Ausbreitung des Corona-virus wie die Unterbringung in Sammelunterkünften. In Niedersachsen wurden laut Reimann bislang zwei Infektionen von Schlachthof-Mitarbeitern im Emsland bekannt.

Im neuen Erlass wurden die Kommunen zudem verpflichtet, Sammelunterkünfte zu kontrollieren und die Einhaltung der Hygieneregeln zu überprüfen. Schlachthof-Mitarbeiter sollten möglichst in Einzelzimmern untergebracht werden. Das stößt bei den Kommunen auf Unverständnis: Günter Wigbers (CDU), Samtgemeindebürgermeister von Sögel (Emsland), sagte im NDR, dass dies völlig lebensfern sei. Es gebe nicht genügend Wohnraum. Aus dem Kreis Cloppenburg, wo 295 Wohnorte von Werkvertragsarbeitern bekannt sind, kamen widersprüchliche Äußerungen. Auch darauf ging die Sozialministerin ein: Sie habe mit dem dortigen Kreisgesundheitsamt gesprochen.

Die erforderlichen Kontrollen würden durchgeführt, so Reimann. Bei Überprüfungen von Unterkünften in den Kreisen Oldenburg und Vechta habe es „keine Beanstandungen“ gegeben. Grünen-Fraktions-

vize Staudte forderte, dass aus der Empfehlung für Einzelzimmer jetzt schnell eine Pflicht wird. Verärgert zeigte sich Staudte zudem, dass der im Juni 2019 vom Landtag beschlossene „Runde Tisch“ zur Fleischindustrie bis heute nicht einberufen wurde, wie Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) einräumte.

Auch die niedersächsische Initiative im Bundesrat, eine Videoüberwachung im Schlachthof zur Pflicht zu machen, liegt auf Eis. Es sei zunächst zwischen Datenschutz und Tierschutz abzuwägen, sagte Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) in der Fragestunde des Landtags.