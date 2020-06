Klimawandel: Grundwasser wird mancherorts knapp

Hannover /Cloppenburg Die beiden Trockenjahre 2018 und 2019 sowie der extrem trockene April und Mai dieses Jahres geben nach Ansicht von Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies großen Grund zur Sorge um das Klima und das Grundwasser. „Der Klimawandel ist in Niedersachsen angekommen“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Hannover. Auch für dieses Jahr zeichne sich ab, dass in vielen Regionen weiter Grundwasserdefizite bestünden. Das Land will darauf mit einem neuen Wassermanagement reagieren.

Lies äußerte sich bei der Vorstellung des Sonderberichts des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Danach hat sich die Situation mit extrem niedrigen Grundwasserständen in vielen Regionen nochmals verschärft. Die Tiefstände des Jahres 2018 seien in 71 Prozent der ausgewerteten Messstellen unterboten, der mittlere Messwert der vergangenen 30 Jahre gar in 41 Prozent der Messstellen unterschritten worden. „Die höchsten Absenkungen waren in den Geest- und Börderegionen Niedersachsens zu beobachten“, erläuterte Dr. Gunter Wriedt von der NLWKN-Betriebsstelle Cloppenburg.

Zwar hätten sich die Grundwasserstände in den Niederungs- und Küstenregionen über den Winter gut erholt; aber in den übrigen Landesteilen falle der Wiederanstieg nur mäßig aus. Der Umweltminister wies zudem auf wenig erfreuliche Prognosen der Klimaforscher hin: „Wir werden beides bekommen – häufigere Trockenphasen, aber ebenso häufigere Hochwasser.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Entwässerung steuern

Zur Trinkwassergewinnung werden in Niedersachsen insgesamt etwa 550 Millionen Kubikmeter pro Jahr entnommen, davon zu 85 Prozent aus dem Grundwasser. Hinzu kommen laut NLWKN rund 250 Millionen Kubikmeter jährlich zum Zweck der landwirtschaftlichen Ackerberegnung und 100 Millionen Kubikmeter für industrielle Zwecke. Umweltschützer und Grüne im Landtag kritisieren, dass das Land im vergangenen Jahr die Wasserkontingente der Bauern zur Beregnung, die normalerweise für zehn Jahre gelten, wegen der Trockenheit auf 15 Jahre verlängert habe. Lies zufolge soll es bei dem Zeitraum bleiben; zuständig für die Vergabe der Lizenzen seien die Unteren Naturschutzbehörden.

Der Minister mahnte eine wassersparende Beregnungstechnik in der Landwirtschaft ebenso an wie die intelligente Steuerung der Entwässerung. Für Regionen wie Friesland oder die Wesermarsch bedeute das: „Wir können das Wasser nicht mehr einfach in die Nordsee lassen!“ Gemeinsam mit dem Niedersächsischen Grünlandzentrum gibt es ein Projekt, um Wasserstände in Gräben und Vorflutern systematisch anzuheben und auf einem für die Landwirtschaft akzeptablen Niveau zu halten. Beispielhafte Gebiete seien das Hammelwarder Moor westlich von Brake und das Ipweger Moor westlich von Elsfleth (beide Wesermarsch).

Bessere Infrastruktur

Verschiedene Arbeitsgruppen sollen unter Federführung des Umweltministeriums ein umfassendes Wassermanagement für Niedersachsen erarbeiten; fast drei Millionen Euro stehen dafür im Haushalt bereit. Notwendig sei ein Bündel von Maßnahmen, wie der Bau von Speicherbecken und Zisternen oder Trinkwasserfernleitungen, Nutzung von Brauchwasser für Bewässerungszwecke, Möglichkeiten der Verrieselung, die Renaturierung von Fließgewässern bis hin zur intelligenten Steuerung von Entwässerung. Dabei könne Niedersachsen schon auf eine funktionierende Infrastruktur, etwa die Talsperren, zurückgreifen. Lies betonte aber auch: „Wir haben nicht mit solchen Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt in Niedersachsen gerechnet. Viele dachten, nach zwei schlechten Jahren wird’s wieder besser. Falsch.“