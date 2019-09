Hannover Die Grünen in Niedersachsen wollen erreichen, dass die Umrüstung auf klimafreundliches Heizen vom Land finanziell unterstützt wird. Ziel ist es, den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen zu beenden.

Ein entsprechender Gesetzentwurf solle bereits im Oktober in den Landtag eingebracht werden, kündigte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel am Dienstag in Hannover an: „Gerade für einkommensschwache Gruppen und Mieter in Sozialwohnungen wollen wir mittels staatlicher Förderung Gebäude energetisch sanieren und auf erneuerbare Energien umstellen.“ Dies senke auch die Heiz- und damit die Nebenkosten gerade für Menschen mit geringen Einkommen.

Verzicht auf Ölheizungen

Neu aufgenommen haben die Grünen den Verzicht auf neue Ölheizungen ab 2020 und den Umstieg auf erneuerbare Wärme ab 2030. Geheizt werden sollen Gebäude dann nur noch mittels Solarthermie, mit Sonnenkollektoren zur Warmwassergewinnung oder mit Wärmepumpen, die aus der Luft oder dem Erdreich Wärme gewinnen. 30 Prozent des CO2-Ausstosses verursache derzeit noch das Heizen von Gebäuden, erklärten die Grünen.

Grund für den Vorstoß der Grünen ist, dass sie im Entwurf des niedersächsischen Klimagesetzes keine Passage gefunden haben, die sich explizit auf die Gebäudesanierung bezieht. „Wir wollen mit dem Landesgesetz eine massive Investitionsoffensive und ein Konjunkturprogramm für das Handwerk zum Umbau unserer Gebäude auf Klimaschutz“, sagte der Grünen-Abgeordnete Christian Meyer.

Bislang würden jährlich nur ein Prozent der Gebäude in Niedersachsen energetisch saniert. Ziel der Grünen sei es, mit einem Landesförderprogramm jährlich vier Prozent der Gebäude anzupacken. „Es kann nicht sein, dass gerade die unteren Einkommensgruppen der Gesellschaft in den am schlechtesten gedämmten Gebäuden mit den höchsten Heiznebenkosten pro Quadratmeter leben müssen“, sagte Meyer. Auch das Land müsse seine eigenen Gebäude klimagerecht sanieren.

Entwurf wird diskutiert

Auf der kommenden Landtagssitzung im Oktober soll auch der von SPD und CDU erarbeitete Entwurf eines Landesklimagesetzes erstmals beraten werden. Der Grünen-Vorstoß zum klimafreundlichen Heizen kann dann voraussichtlich bei den weiteren Erörterungen des Klimagesetzes berücksichtigt werden.