Corona: Land bremst bei Lockerungen

Hannover Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen will die Landesregierung kurzfristig entscheiden, ob zum Oktober weitere Lockerungen in Kraft treten. Klar ist aber, dass das Land für sechs Wochen die Teil-Rückkehr der Fans in die Fußball-Stadien testet.

Ab Freitag dürfen Stadien und Sporthallen zu maximal 20 Prozent ausgelastet werden, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch. Voraussetzung sei, dass die Zuschauer sitzen, den Mindestabstand einhalten und Mund-Nasen-Masken tragen, außerdem müssten ihre Kontaktdaten erhoben werden, erklärte Pörksen. Aber: „Wenn das Infektionsgeschehen sich verschärft, ist ganz schnell wieder Schluss.“

Ob wie zuletzt geplant eine neue Verordnung mit Lockerungen und einfacheren Regeln am 1. Oktober im Kraft tritt, werde erst am kommenden Dienstag entschieden – vor dem Hintergrund der Infektionszahlen. „Wir fahren in dem Fall auf Sicht und sind vorsichtig“, sagte Pörksen. Dies gelte etwa mit Blick auf die Herbstferien.

In Niedersachsen wurden bis Mittwochmorgen 19 198 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt, 203 mehr als einen Tag zuvor. 678 an Covid-19 Erkrankte sind gestorben, acht mehr als am Vortag.

Der Entwurf sieht vor, dass Privatfeiern und Veranstaltungen mit bis zu 500 Menschen erlaubt sein können, wenn alle sitzen. Konzerte, Messen oder Märkte könnten auch mit mehr Menschen genehmigt werden – auf Widerruf.