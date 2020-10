Corona-Pandemie: Diese Regeln gelten jetzt in Niedersachsen

Hannover Niedersachsen hat seine Corona-Verordnung teilweise verschärft. Angesichts steigender Infektionszahlen gibt es seit Freitag eine Sperrstunde für die Gastronomie, eine Ausweitung der Maskenpflicht und Grenzen für private Treffen. Ziel sei es, „so ausgewogen wie möglich“ vorzugehen, erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Sie schloss nicht aus, dass es noch vor dem 15. November, dem geplanten Ende der Verordnung, Anpassungen geben werde. Ein Überblick:

Muss ich jetzt überalleine Alltagsmaske tragen ?

Überall dort, wo sich Menschen auf engem Raum, also auch unter freiem Himmel, bewegen, sollte eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Bei einer Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gilt das als Empfehlung. Liegt die Inzidenz bei 50 pro 100 000 in sieben Tagen, dann muss auch in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel eine Maske getragen werden. Die Landkreise und die kreisfreien Städte geben die Orte bekannt.

Was ändert sich bei privaten Treffen ?

Diese Änderung ähnelt den Vorschriften im Frühjahr: Wenn die Inzidenz auf 50 oder mehr Fälle je 100 000 Einwohner binnen den letzten sieben Tagen ansteigt, dürfen Zusammenkünfte und Feiern in privaten Räumlichkeiten nur noch mit bis zu zehn Personen stattfinden. Diese bis zu zehn Personen dürfen nur aus zwei Haushalten kommen, es sei denn, es handelt sich um Angehörige. Bei einem Inzidenzwert unter 35 dürfen sich 25 Personen in der privaten Wohnung treffen; bei Inzidenzwert unter 50 sind es 15.

Gilt die Regelung auch, wenn sich Kinder treffen ?

Ja, folgender Fall wäre denkbar: Vier Jungen oder Mädchen aus verschiedenen Haushalten treffen sich am Nachmittag zum Spielen. Bei einem Inzidenzwert ab 50 wäre das nicht mehr gestattet. Dabei könnte es sein, dass diese vier Kinder (ohne Maske) vormittags gemeinsam am Schulunterricht teilnehmen. Ein Problem, räumt die Regierungssprecherin ein. Details der Verordnung würden noch einmal überprüft.

Ab wann gelten Sperrzeiten in der Gastronomie ?

Ab einer Inzidenz von 50 Neuinfizierten pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen gilt eine Sperrzeit von 23 Uhr abends bis 6 Uhr morgens für die Gastronomie. Diese Sperrzeit gilt in diesem Fall verpflichtend und ohne jede Ausnahme. Betreiberinnen und Betreibern von Gastronomien ist es auch jenseits der Sperrzeit untersagt, alkoholische Getränke im Außer-Haus-Verkauf abzugeben. Schon bei einer Inzidenz von 35 kann die zuständige Gesundheitsbehörde aber eigene Regelungen für die Gastronomie erlassen. Das Problem: Es gibt Kioske, sogenannte „Spätis“, die auch nachts alkoholische Getränke verkaufen. Die Landesregierung prüft, ob den Betreibern dies untersagt werden soll.

Sind nun auch wieder Veranstaltungen betroffen ?

Nach der neuen Verordnung ist die Besucherzahl bei Veranstaltungen auf 100 Personen begrenzt, wo die Infektionszahlen auf 50 pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen ansteigen. Ausnahmen sind nur dann zulässig, wenn die Veranstalterin oder der Veranstalter mit dem zuständigen Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vereinbart hat, das hinreichende Sicherheit bietet. Doch schon bei einer Inzidenz von 35 je 100 000 können die Behörden selbst entscheiden, wie viele Zuschauer sie zulassen. Wichtig: Auch hier ist das Abstandsgebot von 1,50 Metern einzuhalten. Selbst bei einer Trauerfeier in der Friedhofskapelle dürfte das Platzangebot dann schnell zu klein sein, meinte Pörksen. Zugleich kündigte sie an, dass das Land bei steigenden Infektionszahlen den Sport auf den Prüfstand stellen werde. Nach wie vor dürfen Gruppen von bis zu 60 Personen gemeinsam Sport machen.

Wo finde ich den aktuellen Inzidenzwert ?

In seiner neuen Corona-Verordnung hat das Land Niedersachsen festgelegt, dass für die Einschränkungen bei Überschreiten der Werte 35 und 50 die Angaben des Landesgesundheitsamts entscheidend sind. Diese veröffentlicht das Gesundheitsministerium im Internet. Die Vorgaben der Verordnung gelten jeweils ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe im Internet.

Die aktuelle Inzidenz-Ampel für Niedersachsen finden Sie online unter: bit.ly/inzidenz-ampel