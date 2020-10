Corona-Verordnung: FDP rügt geplante Obergrenze für private Feiern

Hannover Die FDP-Opposition im Niedersächsischen Landtag hat erhebliche Zweifel, dass die neue Corona-Verordnung des Landes rechtmäßig ist. Bislang habe die SPD/CDU-Landesregierung keine plausible Begründung dafür geliefert, warum das Feiern in den eigenen vier Wänden auf 25 Personen begrenzt werden soll, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag in Hannover. Eine flächendeckende Durchsetzung der neuen Vorschrift ist aus Sicht Birkners „illusorisch“.

Die neuen Corona-Regeln sind auch Thema der dreitägigen Beratungen des Landtags, die an diesem Dienstag beginnen. Die FDP will von der Regierung wissen, warum sie von der Linie der anderen Länder abweicht und es nicht bei einer „Empfehlung“ für private Räume belässt.

Als „nicht hinnehmbar“ bezeichnete es Birkner, dass die Verordnung entgegen der Geschäftsordnung der Regierung erneut ohne Beteiligung des Landtags erlassen wird. Damit würden grundlegende parlamentarische Rechte verletzt und dem Lobbyismus „Tor und Tür geöffnet“.

Innenminister Boris Pistorius (SPD) zufolge kann die Polizei eingreifen, wenn es private Partys mit mehr als 25 Personen gibt. Entscheidend sei aber die Lage vor Ort. „Ich will nicht die Polizei jedes Wochenende durch die Kneipen schicken“, so der Minister. Dazu fehlten die Kapazitäten.