Hannover Mehrere Tausend ehemalige Schlesier und ihre Nachkommen haben ihr traditionelles dreitägiges Treffen in Hannover am Freitag mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Marktkirche begonnen. In Vertretung des hannoverschen Landesbischofs Ralf Meister ging der ostfriesische Regionalbischof Detlef Klahr in seiner Predigt auf schlesische Sprichwörter wie „Ärgern ist nicht christlich“ ein: „Sprüche sind verdichtete Lebensweisheit, die uns zum Leben helfen wollen.“

Beim Deutschlandtreffen vor vier Jahren war es zu Spannungen zwischen der Landesregierung und den Schlesiern gekommen. Der damalige Vorsitzende Rudi Pawelka hatte von Polen und Tschechien eine Entschuldigung und Entschädigung für die Vertreibung von Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg verlangt. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte bereits im Vorfeld seine Teilnahme abgesagt, nachdem der Redeentwurf bekanntgeworden war. Pawelka wurde später abgewählt.

Nach der Wahl des neuen Vorsitzenden Stephan Rauhut hätten sich Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Innenminister Pistorius mit ihm getroffen, hieß es aus dem Innenministerium. Seither werde die Zusammenarbeit stetig verbessert. Pistorius wird am Sonntag eine Rede halten.

Rund 6000 Besucher werden bis Sonntag im Hannover Congress Centrum erwartet.