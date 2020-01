Hannover Die Nachfolge von Anja Piel an der Spitze der zwölfköpfigen Fraktion der Grünen im niedersächsischen Landtag bleibt vorerst ungeklärt. Die 54-Jährige soll zur Jahresmitte in den Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) berufen werden. Die formelle Wahl soll bei der Bundesausschusssitzung im März erfolgen. Bis dahin dürfte Piel Chefin ihrer Fraktion im Landtag bleiben, da ohnehin turnusgemäß zur Halbzeit der aktuellen Wahlperiode, im März dieses Jahres also, die Wahl des vierköpfigen Fraktionsvorstandes ansteht.

Stellvertreter von Piel sind bisher Helge Limburg (Hannover), Ex-Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Holzminden) und Miriam Staudte (Lüneburg). Der neue Chef oder die neue Chefin der Fraktion könnte gleichzeitig Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2022 werden. Nachdem der einstige Hoffnungsträger der Fraktion, Belit Onay, mittlerweile Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover ist, werden intern drei Namen gehandelt: Die Landwirtschaftsexpertin Staudte, die Schulexpertin Julia Willie Hamburg (Hannover) und Imke Byl, Umweltwissenschaftlerin aus Gifhorn. Auch der Name von Landtagsvizepräsidentin Meta Janssen-Kucz (Leer) fällt hin und wieder.

Über die am Dienstag offiziell bekannt gegebene Einladung des DGB-Vorstandes zu Gesprächen über einen möglichen Wechsel freut Piel sich nach eigenen Worten „sehr“. „Gerade für die bevorstehenden tiefgreifenden Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft spielen die Gewerkschaften eine zentrale Rolle. Denn Digitalisierung, Klima- und Energiewende gelingen nur sozial gerecht“, sagte die verheiratete Mutter zweier Kinder aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont in einer ersten Stellungnahme. Piel ist beim DGB als Nachfolgerin für die für Sozialpolitik zuständige Grünen-Politikerin Annelie Buntenbach vorgesehen, die zur Jahresmitte in den Ruhestand geht.

Die Grünen-Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock freuten sich über den Vorschlag: „Der Umbau der Wirtschaft zu Klimaneu­tralität und die Zukunft der Arbeit werden entscheidende Themen für das neue Jahrzehnt.“ Hier werde Piel sich mit viel Herzblut einbringen. Anfang 2018 hatte Piel für den Bundesvorsitz der Grünen kandidiert, das Rennen machte dann aber Baerbock.