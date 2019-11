Hannover Die massiv in der Kritik stehende niedersächsische Pflegekammer kann unter Umständen auf eine Millionenspritze des Landes hoffen. In den derzeitigen Verhandlungen zwischen den Fraktionen von SPD und CDU ist auch eine solche Finanzhilfe Thema, erfuhr unsere Redaktion aus Verhandlungskreisen. Am kommenden Dienstag wollen die Regierungsfraktionen in Hannover ihre Schwerpunkte für den Haushalt vorstellen: Diese „politische Liste“ soll etwa 80 Millionen Euro umfassen.

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hatte am Donnerstag im Landtag Versäumnisse beim Start der Kammer eingeräumt. Anders als ähnliche Kammern in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hatte Niedersachsen der Kammer keine millionenschwere Starthilfe zur Verfügung gestellt – die berufsständische Selbstverwaltung mit ihren Pflichtmitgliedern musste ihren Aufbau von Anfang an über Kredite selbst finanzieren.