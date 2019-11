Hannover Am Freitag planen die fünf norddeutschen Regierungschefs bei der Bundespressekonferenz in Berlin einen Auftritt „zur Zukunft der Windenergie“. Denn bei ihnen geht die Angst um, dass diese Zukunft finster wird. „Wenn es so weitergeht, wird es in Zukunft keine deutsche Windindustrie mehr geben“, warnte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am 19. November bei einer seiner seltenen Regierungserklärungen im Landtag. Niedersachsen ist Deutschlands Windenergieland Nummer 1. Und deshalb besonders betroffen.

Dabei ist der angekündigte massive Jobabbau beim Auricher Windradbauer Enercon nur ein Symptom des Niedergangs – seit 2017 sind Schätzungen zufolge bereits mehr als 40 000 Stellen in der Branche weggefallen. Und die möglichen Folgen, vor denen Weil seit Monaten warnt, seien dramatisch: Scheitert die Windkraft im Norden, sieht er Energiewende und Klimaziele insgesamt in Gefahr. E-Mobilität, synthetische Kraftstoffe und Wasserstoffantrieb ergeben klimatechnisch nur Sinn, wenn der dazu nötige Strom nicht aus Kohlekraftwerken kommt. Und die Nachfrage steigt auch in der Industrie: Niedersächsische Industrieriesen wie Volkswagen oder Salzgitter Stahl wollen Milliarden in den Umstieg investieren. Dazu braucht es grüne Energie.

„Ohne einen zielstrebigen Umbau, weg von fossilen Energieträgern, hin zu erneuerbaren Energien, sind die Klimaschutzziele schlichtweg nicht erreichbar“, sagt Weil. Das sei „eigentlich ein simpler Gedankengang, der aber in seiner Tragweite noch nicht überall angekommen zu sein scheint“, ergänzt er mit Blick auf die süddeutschen Länder, die in der Windkraft oft ein für sie kostspieliges Hobby der Nordlichter sehen. Niedersachsen hat bereits sehr klare Forderungen:

• 1000-Meter-Regel

Dieser Mindestabstand zu bestehenden oder geplanten Häusern würde die verbliebenen Flächen für neue Windräder radikal verkleinern und ist aus Sicht Niedersachsens „nicht machbar“. Schon jetzt fallen große Gebiete wegen Naturschutz, Flugverkehr oder anderer Nutzung aus. Die Landesregierung hält 600 bis 800 Meter für ausreichend.

• Zusatzanreize

Um schnell zu neuen Windparks zu kommen, fordert Niedersachsen schnelle Zusatzausschreibungen. Die Menschen vor Ort sollen zudem an den Erträgen beteiligt werden, um die Akzeptanz zu steigern.

• Genehmigungen

Ob Ersatz alter Windräder durch neue oder Bau eines neuen Parks: Die Planverfahren brauchen oft Jahre. Das muss schneller werden, fordert das Land. Das gilt auch für Klagen und Widersprüche, die viele Projekte langfristig lähmen.

• Mehr Flächen

Der Artenschutz verhindert viele neue Anlagen. Hier fordert Niedersachsen ein Umdenken. Die Idee: Klimaschutz ist Artenschutz, Windräder müssten demnach also besser gewichtet werden. Naturschützer fürchten eine Aufweichung der Standards. Auch die für die Flugsicherung blockierten Flächen sind der Landesregierung zu groß.

• Verwertung

Oftmals kann der Windstrom aus dem Norden nicht eingesetzt werden, da er gerade nicht gebraucht wird oder nicht transportiert werden kann. Niedersachsen fordert nicht nur mehr Netze, sondern auch eine Digitalisierung der jetzigen, um mehr Strom durchleiten zu können. Überzähliger Strom soll zudem genutzt werden, um Wasserstoff für alternative Antriebe herzustellen.