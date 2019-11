Engagement besonders gewürdigt

Hannover Die niedersächsische Landesregierung hat am Wochenende in Hannover zehn ehrenamtliche Initiativen und Einzelpersonen für ihr vorbildliches bürgerschaftliches Engagement geehrt. „Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren“, sagte der Leiter der niedersächsischen Staatskanzlei, Jörg Mielke (SPD), bei der Abschlussveranstaltung des Wettbewerbs „Unbezahlbar und freiwillig 2019“. Bei der Feier mit rund 200 Gästen vergaben die Initiatoren Preise im Wert von insgesamt 33 000 Euro.

Mehr als drei Millionen Menschen engagieren sich den Angaben zufolge in Niedersachsen ehrenamtlich. Mit dem Niedersachsen-Preis für Bürgerengagement wollten die Initiatoren diejenigen öffentlich würdigen, die sich meist ohne großes Aufsehen für das Wohl anderer einsetzten, sagte Mielke. An dem Wettbewerb der Landesregierung, des Sparkassenverbandes und der VGH Versicherungen hatten sich 400 in verschiedenen Bereichen engagierte Gruppen, Vereine und Einzelpersonen beteiligt.