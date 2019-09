Extremismus bei Polizei: Konsequenz gefordert

Hannover Die Grünen im niedersächsischen Landtag fordern ein konsequentes Vorgehen gegen verfassungsfeindliche Tendenzen bei der Polizei in dem Bundesland. Das Innenministerium habe für den Zeitraum von 2016 bis heute vier Fälle mit „möglicherweise rechtsmotivierten Bezügen“ bei der niedersächsischen Polizei benannt, in denen Strafverfahren oder Disziplinarmaßnahmen eingeleitet worden seien, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Belit Onay, am Mittwoch. Seine Partei fordere zu diesen Fällen eine Unterrichtung im Innenausschuss des Parlamentes.

In den vergangenen Monaten waren immer wieder rechtsextremistische Vorfälle bei Polizei und Bundeswehr bekanntgeworden. Medienberichte legten nahe, dass rechtsextreme Einstellungen in den Sicherheitsbehörden weiter verbreitet seien als im Bevölkerungsdurchschnitt.

Die Polizisten stünden in großer Mehrzahl ohne Zweifel auf dem Boden der freiheitlichen und demokratischen Verfassung, so Onay. Die Polizei sei aber wie alle gesellschaftlichen Bereiche „nicht automatisch gegen gefährliche Rechtstendenzen gefeit“.