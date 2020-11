FDP fordert Schnelltests auf Corona

Hannover Ein differenziertes Vorgehen in der Corona-Pandemie mahnt die FDP im Niedersächsischen Landtag an. Um Kita-Betreuung und Schulunterricht sicherzustellen, sollen flächendeckend Corona-Schnelltests durchgeführt werden. Durch den Einsatz der etwa zehn Euro teuren Tests könnten auch Besuche in Kliniken oder Pflegeheimen infektionssicher ermöglicht werden, so FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Montag in Hannover. Diese Tests sollten nicht von Pflegekräften durchgeführt werden. Sie würden eher am Krankenbett benötigt. Weil die Gesundheitsämter überlastet seien, sollten sie sich bei der Nachverfolgung von Infektionsketten stärker auf die sogenannten „Superspreader“ konzentrieren. Die FDP hält an ihrer Forderung fest, dass der Landtag künftig über die Corona-Regeln der Regierung entscheidet.