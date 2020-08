FDP fordert Quarantäne für Schüler nach Reisen

Hannover Um sich für eine mögliche zweite Corona-Infektionswelle zu wappnen, fordert die FDP-Opposition im Landtag eine umfassende Teststrategie für Niedersachsen. Um landesweite Schulschließungen zu verhindern, sollten sich Lehrer und Schüler 14 Tage nach der Rückkehr aus dem Urlaub in Quarantäne begeben oder ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen, wie FDP-Fraktionschef Stefan Birkner und der bildungspolitische Sprecher Björn Försterling am Dienstag in Hannover erklärten. Das gelte auch für Reise-Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten.

Bei einem massiven Anstieg der Infektionszahlen nach den Sommerferien sollten Schüler ab Jahrgang fünf auch während des Unterrichts eine Alltagsmaske tragen. Um das ausreichende Lüften der Klassenzimmer sicherzustellen, regt die FDP die Einführung einer CO2-Ampel in den Räumen an.

Dem Personal in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Kitas und Schulen sollte die Möglichkeit gegeben werden, sich regelmäßig auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Das Homeoffice solle steuerlich besser gefördert werden. Zudem fordern die Liberalen, die Corona-Forschung im Land besser zu koordinieren.