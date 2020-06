FDP will Aus fürs Europaministerium

Hannover Die FDP im niedersächsischen Landtag hat mit Blick auf die Bewältigung der Corona-Krise mehr Haushaltsdisziplin angemahnt. „Ein neuer Schuldenberg kann nicht die Antwort sein“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Freitag in Hannover. „Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen.“ Ein Positionspapier zum zweiten Nachtragshaushalt des Landes, der am 15. Juli im Parlament verabschiedet werden soll, sieht unter anderem vor, alle Ausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Das Europaministerium solle aufgelöst und neue Schulden innerhalb von zehn Jahren getilgt werden, fordern die Liberalen. In Ergänzung zum Konjunkturprogramm des Bundes regt die Landtags-FDP mehr Hilfen für Solo-Selbstständige, den Tourismus und den Einzelhandel an. Um zu vermeiden, dass die Kommunen wichtige Investitionen aufschieben, soll hier mehr Geld fließen.

