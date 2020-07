Fehlerhafte Masken an Arztpraxen geliefert

Hannover An rund 400 Arztpraxen in Niedersachsen sind mangelhafte Atemschutzmasken geliefert worden. Das bestätigte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag vor dem Niedersächsischen Landtag. Vorausgegangen seien vom Land veranlasste Qualitätskontrollen durch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN).

Nach Angaben der KVN seien die Masken, die über den Bund in China bestellt wurden, in den Arztpraxen umgehend ausgetauscht worden. Es sei kein Fall bekannt, in dem es aufgrund der Mängel zu einer Patientengefährdung gekommen ist. Reimann zufolge hat das Sozialministerium mehrfach die mangelhafte Qualität kritisiert und dem Bundesgesundheitsministerium mitgeteilt, keine weitere Masken mehr anzunehmen.

In einem Fall seien auch Masken mit schlechter Qualität an das Primatenzentrum in Göttingen geliefert worden. Der Mangel bestand darin, dass es sich um einen FFP-2- und nicht um einen FFP-3-Standard gehandelt habe. Die Lieferung sei sofort ausgewechselt worden, teilte das Ministerium weiter mit.