Forderung nach Bahnausbau

Hannover Niedersachsen will eine bessere Bahnanbindung nach Hamburg mit längeren und öfter fahrenden Zügen sowie einer Verlängerung der S-Bahn. Einen Forderungskatalog hat der Landtag in Hannover am Mittwoch beschlossen. Angesichts wachsender Pendlerströme aus dem Umland in die Hansestadt müsse der Bahnknoten Hamburg-Harburg ausgebaut werden. Mittelfristig solle eine Verlängerung der Hamburger S-Bahn nach Tostedt und Winsen ebenso geprüft werden, wie eine Verlängerung der Heidebahn-Züge aus Richtung Soltau nach Hamburg-Harburg. Auch ein Halbstundentakt auf der Heidebahn wurde angeregt.