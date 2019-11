Hannover Landeschef Bernd Althusmann hat bekräftigt, bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2022 erneut für die CDU als Spitzenkandidat ins Rennen um den Posten des Ministerpräsidenten gehen zu wollen. „Das würde ich wohl gerne machen wollen“, sagte der Chef der CDU Niedersachsen, der als stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister seit bald zwei Jahren an der Seite von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Große Koalition führt. Der Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU wurde am 21. November 2017 unterzeichnet. Bei der Wahl 2017 war Herausforderer Althusmann gegen Amtsinhaber Stephan Weil unterlegen.

Während Althusmann am Montag vor Journalisten in Hannover eine zufriedene Zwischenbilanz der bisherigen Regierungsarbeit mit der SPD zog und mit Blick auf Berlin davon sprach, dass das Bündnis auf Landesebene „nahezu immun“ gegenüber den „Irrungen und Wirrungen anderer Großer Koalitionen“ sei, öffnete der Landeschef die Tür für eine denkbare künftige Koalition mit den Grünen. Auch wenn die CDU etwa bei der Landwirtschaft, beim Umweltschutz und der Schuldenbremse mit den Grünen nicht einer Meinung sei, sondern geradezu konträre Positionen vertrete, dürfe es „keine Berührungsängste mit den Grünen“ geben, sagte Althusmann und stellte einen „spannenden Wahlkampf“ in Aussicht. Die Grünen hätten ein großes kommunalpolitisches Potenzial, das die CDU in Niedersachsen ernst nehme. „Die Landschaft wird bunter“, sagte Althusmann und verwies auf den künftigen Oberbürgermeister von Hannover sowie die Landrätin des Landkreises Osnabrück – beide stellen die Grünen.

Vor dem Hintergrund des mangelnden Zuspruchs für die SPD und des Erstarkens der Grünen sagte Althusmann: „Wir waren bisher immer sehr stark auf die SPD als Mitbewerber fokussiert. Wir wissen aber, dass wir unsere politische Auseinandersetzung um den richtigen Weg auf die Grünen werden fokussieren müssen – auch mit Blick auf die Kommunalwahl 2021.“ Die CDU dürfe allerdings nicht den Fehler machen, die Grünen zu kopieren. Vielmehr müsse es darum gehen, das eigene Profil zu schärfen, um als stärkste Kraft aus der Landtagswahl 2022 hervorzugehen.