Gesundheit: 1,4 Millionen Impfdosen

Hannover Niedersachsen bleibt bei seiner vorsichtigen Linie im Umgang mit dem Coronavirus: Die Landesregierung verlängerte am Freitag die derzeit geltende Corona-Verordnung bis zum 30. September. Allerdings gibt es Erleichterungen bei der Durchführung von Messen, Kongressen und Ausstellungen.

Grundsätzlich sieht die Verordnung zwar vor, dass Messen bis zum 30. September untersagt sind. Derartige Veranstaltungen können jedoch von den zuständigen Behörden zugelassen werden, wenn die Veranstalter ein überzeugendes Hygienekonzept vorlegen, wie Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover erläuterte. In dem Konzept ist insbesondere vorzusehen, die Zahl der Besucher zu begrenzen, das Abstandsgebot zu wahren, Personenströme zu steuern, Oberflächen und Sanitäranlagen ständig zu reinigen und sicherzustellen, dass Räume ständig gut gelüftet werden.

Nach entsprechenden Gerichtsurteilen lässt die Verordnung den Betrieb von Prostitution in bestimmtem Umfang wieder zu. Auch dafür sind spezielle Hygienemaßnahmen erforderlich.

Derweil wappnet sich das Land für die Grippesaison im Herbst. Über die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) seien 1,4 Millionen Impfdosen sowie eine Reserve von zehn Prozent geordert worden, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm. Das entspreche einer Steigerung von gut 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Grimm empfahl insbesondere Menschen, die den sogenannten Risikogruppen angehören, sich impfen zu lassen. Im Vorjahr sei die Grippeschutzimpfung nicht so stark wie erhofft angenommen worden. Ziel des Landes sei es, einen gleichzeitigen Anstieg der Infektionen mit dem Grippevirus und mit Corona zu verhindern, hieß es.