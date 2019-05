Hannover Die Landesregierung stärkt die ambulante Pflege im ländlichen Raum: Bis 2022 stehen jährlich fünf Millionen Euro, insgesamt 20 Millionen Euro also, zur Verfügung. „Insbesondere in ländlichen Regionen stehen die Pflegedienste vor großen Herausforderungen. Deren Arbeits- und Rahmenbedingungen wollen wir nachhaltig verbessern“, betonte Sozialministerin Carola Reimann am Montag in Hannover. Die Nachfrage nach entsprechenden Pflegeleistungen sei groß und die Pflegedienste in den ländlichen Regionen besonders von Abwanderung und Fachkräftemangel betroffen.

Gefördert werden ambulante Pflegeeinrichtungen, die ihren Sitz in Niedersachsen haben und deren Pflegestandorte mehrheitlich außerhalb der Landeshauptstadt Hannover sowie der Städte Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Wolfsburg, Göttingen, Hildesheim, Wilhelmshaven, Delmenhorst, Lüneburg und Celle liegen. Seit 2016 wird die ambulante Pflege im ländlichen Raum gefördert, die Förderbedingungen wurden jetzt weiterentwickelt.

Nun können auch in Niedersachsen ansässige Pflegedienste eine Förderung beantragen, deren Träger ihren Sitz in anderen Bundesländern haben. „So wollen wir ganz gezielt die Anbieter unterstützen, die maßgeblich zu einer guten pflegerischen Versorgung der Menschen auf dem Land beitragen. Denn häufig ist der ländliche Raum stärker von Alterungsprozessen betroffen als Ballungszentren. Dazu kommen für die Pflegedienstanbieter neben der oftmals schwierigen Suche nach Fachkräften häufig längere Wegezeiten als in städtischen Regionen“, unterstrich die Ministerin und hob ein für die SPD-Politikerin „besonders wichtiges Merkmal“ hervor: Die Förderung ist an eine tarifgerechte Bezahlung der Beschäftigten geknüpft.

Zu einer Verbesserung der angespannten Situation in der ambulanten Pflege gehöre „ganz entscheidend“ eine faire und tarifliche Entlohnung. „Nur wenn die Pflegearbeit angemessen vergütet wird, werden sich Menschen für die Arbeit in der Pflege entscheiden. Darüber hinaus braucht der Beruf mehr Wertschätzung und ein positiveres Image in der Öffentlichkeit. Und genau die Ideen und Projekte, die das unterstützen, wollen wir fördern“, sagte Reimann.

Mit bis zu 40 000 Euro werden Projekte gefördert, wenn sie folgende Schwerpunkte betreffen: Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Pflegekräfte, ─ Kooperation und Vernetzung, Einführung von EDV-basierten Systemen und ─ Verbesserung der Arbeits- und Rahmenbedingungen insgesamt.