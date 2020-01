Hannover /Göttingen Die Studentenwerke in Niedersachsen halten an ihrer Kritik an einer zu geringen Förderung durch das Land fest. „Wir haben einerseits eine Unterfinanzierung im alltäglichen Geschäft, und im Sanierungsbereich der Studentenwohnheime“, sagte der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Studentenwerke und Geschäftsführer des Studentenwerks Göttingen, Jörg Magull. Bereits im Oktober hatten die Studentenwerke von der Landesregierung eine Erhöhung der Finanzhilfe um 25 Prozent, eine anschließende automatische Erhöhung der Finanzhilfe um drei Prozent und ein Sonderprogramm zur Sanierung der Wohnheime gefordert. Die Studentenwerke verweisen darauf, dass sich die Personalkosten seit 2014 tarifbedingt um gut 20 Prozent und die Zahl der Studierenden um 19 Prozent erhöht hätten.

„Bei den Wohnheimsanierungen ist es so: Wenn wir keine Zuschüsse vom Land bekommen, müssen wir Kredite aufnehmen und diese aus unseren Mitteln finanzieren“, sagte Magull. Für die Sanierung alten Wohnraumes müssten die Studentenwerke in den nächsten fünf Jahren 155 Millionen Euro aufbringen.

„Fairerweise muss man sagen, dass die Landesregierung uns beim Neubau von Studentenwohnungen in den Sozialen Wohnungsbau mit aufgenommen hat“, sagte Magull. Zwischen 2013 und 2018 sind seinen Angaben zufolge 892 Wohnplätze für Studenten hinzugekommen. Im Moment sind 283 Plätze im Bau. Laut Wissenschaftsministerium wurden 2017 und 2018 für den Bau neuer Wohnheimplätze vom Land 11,6 Millionen Euro als Zuschuss gewährt. 38,3 Millionen Euro kamen als zinsloses Darlehen hinzu.

Die derzeit vom Land gezahlte Finanzhilfe an die Studentenwerke betrug 2019 und in den Vorjahren 16,3 Millionen Euro, wie eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums sagte. Bis 2022 erhalten die Studentenwerke eine Finanzhilfe mindestens in der aktuellen Höhe.

Für die Unterhaltung und Sanierung der bestehenden Wohnheimplätze seien die Studentenwerke allerdings selber verantwortlich. Sie müssten ihre Wohnheime kostendeckend bewirtschaften und Rücklagen aufbauen. Zum letzten Mal gab es 2002 öffentliche Mittel für die Sanierung von Wohnheimen für Studenten.