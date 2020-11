Grüne für Ausstieg beim Volksbegehren

Hannover Niedersachsens Grüne wollen den „Niedersächsischen Weg“, die Vereinbarung zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Politik zu mehr Umwelt- und Artenschutz in Niedersachsen, mitgehen. Der Vorstand werde daher den knapp 300 Delegierten des Landesparteitags empfehlen, das Volksbegehren Artenvielfalt nicht fortzuführen, wie Landesvorsitzender Hanso Janßen am Dienstag in Hannover ankündigte.

Die Grünen führen ihren Konvent am Samstag erstmals in digitaler Form durch. Neben dem Leitantrag zur „sozial-ökologischen Transformation“ der Gesellschaft soll der Suchprozess zum Atom-Endlager beraten werden. Gemeinsam mit den Grünen in der Provinz Groningen sei eine Resolution in Vorbereitung. Darin wendet sich die Ökopartei gegen den Bau neuer Kernkraftwerke im Norden der Niederlande. Dort lässt die Regierungspartei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte den Bau neuer Atommeiler prüfen.