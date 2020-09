Haushalt: 853 Millionen Euro oben drauf

Hannover Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat das Land angesichts der Corona-Krise auf einen Sparkurs eingeschworen. Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs für 2021 sagte Hilbers am Dienstag im Landtag, dass das Land im kommenden Jahr mit zweieinhalb Milliarden Euro weniger als zunächst geplant auskommen müsse. Dies bedeute vorübergehend die Aufnahme neuer Schulden. Der Etat soll 35,9 Milliarden Euro umfassen. Dafür wird eine Neuverschuldung von bis zu 853 Millionen Euro notwendig.

„Heute ist nicht die Zeit für zusätzliche Wünsche“, betonte Hilbers. „Die Leistungsfähigkeit des Staates ist nicht unendlich.“ Dennoch werde die Landesregierung keines ihrer wichtigen Vorhaben aufgeben. „Wir machen unsere Politik nicht rückgängig“, so der Minister. „Wir sichern die Strukturen in unserem Land, um anschließend wieder kraftvoll durchstarten zu können.“

Dafür soll gespart werden: Im kommenden Jahr sollen die Einsparungen 200 Millionen Euro betragen, in den drei Folgejahren steigt diese Summe um jeweils 100 Millionen Euro an. Insgesamt betragen die Kürzungen bis 2024 damit 1,4 Milliarden Euro. Wenn die Wirtschaft sich bis 2024 wieder stabilisiert hat, sollen die in der Corona-Krise aufgenommen Schulden über 25 Jahre abgetragen werden.