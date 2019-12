Hannover Niedersachsens Landtag hat den Haushalt 2020 verabschiedet, der Rekordausgaben von 34,7 Milliarden Euro vorsieht. Die Regierungsmehrheit von SPD und CDU gab am Donnerstag grünes Licht für den Haushalt, der Schwerpunkte bei Bildung, Infrastruktur sowie Wirtschafts- und Innovationsförderung setzt.

Die Ausgaben steigen auf ein Allzeithoch, im laufenden Jahr hatte der Haushalt noch ein Volumen von 32,95 Milliarden Euro. Die vom Bund vorgeschriebene Schuldenbremse soll aber eingehalten werden. Bereits zum vierten Mal in Folge will Niedersachsen ohne neue Schulden auskommen. Möglich ist dies dank weiter steigender Steuereinnahmen. Außerdem soll der Schuldenabbau fortgesetzt werden.

• Sonderzahlung

Landesbeamte erhalten künftig je nach Besoldungsgruppe eine Sonderzahlung von 300 bis 920 Euro. Beamte hatten in Niedersachsen zuletzt 2004 ein 13. Monatsgehalt als Weihnachtsgeld erhalten. Das Weihnachtsgeld wird aber nicht wieder eingeführt.

• Lehrer

Die Landesregierung will Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen finanziell besserstellen und den Unterschied zur Besoldung der Gymnasiallehrer zumindest teilweise ausgleichen. Die Lehrer an diesen drei Schultypen sollen monatlich 94 Euro mehr bekommen. Zum Vergleich: Studienräte an Gymnasien erhalten derzeit je nach Dienstalter zwischen 300 und 500 Euro mehr als Pädagogen an den anderen Schulformen.

• Gymnasien

Vom 1. August 2020 an sollen 1425 zusätzliche Planstellen für Studienräte an Gymnasien und Gesamtschulen geschaffen werden. Der Bedarf an diesen Lehrer ist durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren gestiegen.

• Straßen und Radwege

Die Investitionen in Landesstraßen und Radwege sollen 2020 im Vergleich zu den bisherigen Planungen um mehr als fünf Millionen Euro auf 110 Millionen Euro erhöht werden. Von dieser Summe sind 15 Millionen Euro für die Sanierung und den Ausbau von Radwegen vorgesehen.

• Medizin-Studienplätze

Zum Wintersemester 2019/2020 sollen an der Uni Oldenburg 40 neue Studienplätze für angehende Mediziner geschaffen werden. Die Regierung hat 9,7 Millionen Euro zur Unterstützung der Uni für 2020 eingeplant.

• Investitionen

Knapp zwei Milliarden Euro sind für Investitionen in die Infrastruktur wie Straßen oder Hochbauten des Landes vorgesehen. Zusätzlich fließen hohe Geldsummen in den Aufbau von Sondervermögen für Krankenhausinvestitionen, die Sanierung der Uni-Kliniken in Hannover und Göttingen sowie für die Wohnraumförderung und die Digitalisierung.

• Flüchtlinge

759 Millionen Euro sind für die Unterbringung, Betreuung und Ausbildung von Flüchtlingen vorgesehen. 148 Millionen Euro davon erstattet voraussichtlich der Bund dem Land.

7 Millionen Euro sind für eine bessere Sachausstattung eingeplant.