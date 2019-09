Hannover Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers hat die Landespolitik vor einer Rückkehr zum Schuldenmachen gewarnt. „Schuldenbremse und schwarze Null sollten wir auch in Zeiten zurückgehenden Wachstums nicht leichtfertig aufgeben“, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch zum Auftakt der Haushaltsberatungen im Landtag. Die schwarze Null sei „kein Fetisch“, und auch der Klimaschutz kein Argument für neue Schulden. Die Frage sei nicht, ob man „unseren Kindern lieber eine kaputte Umwelt oder lieber zerrüttete Finanzen hinterlassen“ wolle. Der Anspruch sei, beides gleichzeitig zu erreichen.

Bis Dezember will das Parlament den Haushaltsentwurf für 2020 besprechen: Dieser sieht ein Rekord-Volumen von 34,706 Milliarden Euro vor. Trotz Wiedereinführung einer Beamten-Zulage und steigender Investitionen will das Land dank hoher Einnahmen weiter ohne neue Schulden auskommen und gegebenenfalls alte tilgen. Die rot-schwarze Regierung will zudem eine Schuldenbremse in der Verfassung verankern.

Die Opposition kritisierte den Entwurf: Die Grünen bemängelten fehlende Schwerpunkte. Die Groko verschwende ihre Energie für interne Konflikte, sagte Fraktionschefin Anja Piel und vermisste mehr Einsatz für Klimaschutz und Wirtschaft. So seien in der Windbranche zuletzt mehr Jobs verloren gegangen, als es in der gesamten deutschen Braunkohleindustrie gebe: „Es sind die Grokos in Berlin und auch in Hannover, denen die Arbeitsplätze in der Windenergiebranche offenbar schnurzpiepegal sind.“

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner kritisierte eine gegenseitige Blockade von SPD und CDU bei Klimagesetz, Schuldenbremse, Pflegekammer und Grundsteuer. Auch bei der Krankenhausplanung und den Problemen bei der Inklusion an Schulen sitze die Groko die Probleme lediglich aus.

Der AfD-Abgeordnete Peer Lilienthal sah im Haushaltsentwurf einen bunten Strauß von Maßnahmen, der keinen klaren Kurs erkennen lasse.

SPD-Fraktionschefin Johanne Modder nannte die Kritik der Grünen „überraschungsfrei“. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer warnte vor Aktionismus bei den Ausgaben: „Haushaltspolitik ist Marathon und nicht Sprint.“