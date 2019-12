Hannover Der neue Beamtenbundchef Alexander Zimbehl drängt auf Verbesserung bei der Besoldung der Landesbeamten. „Der Unmut ist überall da“, sagte der Vertreter von knapp 70 000 Staatsdienerinnen und -dienern angesichts der Haushaltsberatungen im Landtag. Zimbehl ist beim Niedersächsischen Beamtenbund und Tarifunion (NBB) neu im Amt – vor einem Monat hatte sich der 47-jährige Polizeigewerkschafter knapp gegen Amtsvorgänger Martin Kalt durchgesetzt. Im neuen Amt führe er viele Gespräche – und treffe auf viel Unzufriedenheit, sagt Zimbehl. Anlass sind die Haushaltsberatungen der Landesregierung: Demnach soll es ab dem kommenden Jahr einen Bonus für Beamte geben: Landesbeamte bis zur Besoldungsstufe A8 sollen künftig 920 Euro als Jahresextra erhalten – ab A9 sollen 300 Euro gezahlt werden.

Das sei viel zu wenig als Einstieg zum Ersatz für das 2005 von der damaligen Regierung gestrichene Weihnachtsgeld. Mit dem Wegfall spare das Land etwa 700 Millionen Euro im Jahr, im Gegenzug flössen mit dem jetzigen Bonus nur etwa 60 Millionen Euro zurück. „Dieses Missverhältnis kann nicht im Interesse der Beamtenschaft sein“, erklärte Zimbehls Vize Peter Specke.

Zudem gehen die Pensionäre bei dem Bonus leer aus. „Es waren gerade diejenigen, die nunmehr im Ruhestand sind, die in Zeiten knapper Kassen durch ihren unfreiwilligen Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld maßgeblich zur Haushaltskonsolidierung beigetragen haben. Gerade denjenigen jetzt nicht mal einen Krümel vom Gesamtkuchen gönnen zu wollen, ist für mich nicht nachvollziehbar“, sagte Zimbehl.

Die Klage wird wohl ungehört bleiben, denn der Haushalt für 2020 ist von der Koalition festgezurrt, Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) stellt den Beamten stattdessen ein Attraktivitätsprogramm in Aussicht. Das komme zu spät und bringe den Betroffenen kein Plus in der Tasche, kritisiert der NBB. Er setzt nun auf das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, welches schon bald über etwa 14 Jahre alte Klagen der Unter-Alimentation durch das Land Niedersachsen entscheiden dürfte.