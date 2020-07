Haushalt: FDP will Milliarden streichen

Hannover Als „politischen Offenbarungseid“ hat die FDP im Niedersächsischen Landtag das geplante 8,4-Milliarden-Euro-Programm der rot-schwarzen Landesregierung bezeichnet. An den neuen Schulden von 7,8 Milliarden müssten mehrere Generationen abbezahlen, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner am Dienstag in Hannover. Eine Tilgung innerhalb von 25 Jahren, wie von SPD und CDU geplant, sei „völlig illusorisch“.

Birkner kritisierte, dass in dem zweiten Nachtragshaushaltsplan, der am Mittwoch vom Landtag verabschiedet werden soll, auch Ausgaben für neue Polizei-Fahrzeuge oder die Förderung von E-Bikes und Lastenfahrräder enthalten seien. Das sei verfassungsrechtlich bedenklich, weil die Ausgaben nichts mit der Corona-Krise zu tun hätten. Aus Sicht der FDP könnte die Schuldenaufnahme um 1,2 Milliarden geringer ausfallen.

Scharfe Kritik übte Birkner an der aktuellen Corona-Verordnung, die unverständlich und „unzumutbar“ sei.