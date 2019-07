Hannover Niedersachsens Beamte sollen nach dem Willen der Landesregierung vom kommenden Jahr an eine jährliche Sonderzahlung erhalten. Zudem soll die Besoldung von Lehrern an Grund-, Haupt- und Realschulen verbessert werden. Darauf habe sich das Kabinett in seiner Haushaltsklausur verständigt. Die Einzelheiten im Folgenden: • • Sonderzahlung für Landes-Beamte:

Landesbeamte der unteren Besoldungsgruppen sollen laut Plan bis einschließlich A8 künftig 920 Euro als Sonderzahlung erhalten, bislang waren es 420 Euro. Alle anderen Beamten sollen demnach künftig einmal jährlich 300 Euro bekommen, für Anwärter beträgt die Prämie 150 Euro. Die bislang gezahlte Kinderprämie wird für alle aktiven und pensionierten Beamten von derzeit 120 Euro auf 170 Euro angehoben werden, ab dem dritten Kind gibt es künftig 450 Euro statt bislang 400 Euro. Beamte hatten in Niedersachsen zuletzt 2004 ein 13. Monatsgehalt als Weihnachtsgeld erhalten.

Lehrer-Besoldung:

Die Landesregierung will Lehrer an Grund-, Haupt- und Realschulen finanziell besserstellen und damit den Unterschied zur Besoldung der Gymnasiallehrer zumindest teilweise ausgleichen. Die Lehrer an diesen drei Schultypen, die als Beamte nach A 12 besoldet werden, sollen monatlich 94 Euro mehr bekommen. Zum Vergleich: Studienräte an Gymnasien erhalten derzeit je nach Dienstalter zwischen 300 und 500 Euro mehr als Pädagogen an den anderen Schulformen.

Mehr Lehrer an niedersächsischen Gymnasien:

Vom 1. August 2020 an sollen 1425 zusätzliche Planstellen für Studienräte an Gymnasien und Gesamtschulen geschaffen werden. Der Bedarf an diesen Lehrern ist durch die Rückkehr von G-8 auf G-9 gestiegen.

Ausbau von Straßen und Radwegen:

Die Investitionen in Landesstraßen und Radwege sollen 2020 im Vergleich zu den bisherigen Planungen um mehr als fünf Millionen Euro auf 110 Millionen Euro erhöht werden. Von dieser Summe sind 15 Millionen Euro für die Sanierung und den Ausbau von Radwegen vorgesehen.

Mehr Medizin-Studienplätze:

Zum Wintersemester 2019/2020 sollen an der Uni Oldenburg zusätzlich 40 neue Studienplätze für angehende Mediziner geschaffen werden. Die Landesregierung hat 9,7 Millionen Euro zur Unterstützung der Universität für 2020 eingeplant.

Finanzpolitik:

Laut Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) wird das Land auch in diesem Jahr die vom Bund vorgeschriebene Schuldenbremse einhalten. „Wir haben die Überschüsse der vergangenen Jahre dazu genutzt, Vorsorge für Zukunftsinvestitionen zu tragen.“ Dem Haushaltsvolumen von 34,7 Milliarden Euro stehen erwartete Steuereinnahmen von 30,04 Milliarden Euro gegenüber. Der Rest der Einnahmen setzt sich aus steuerähnlichen Abgaben, EU-Zuwendungen und Entnahmen aus Rücklagen zusammen.