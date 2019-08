Hannover SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (41) hat in seiner Heimat in der Lüneburger Heide geheiratet. Dies bestätigte ein Sprecher der Partei. Seine Frau Lena-Sophie Müller ist Geschäftsführerin der Initiative D21, einem Netzwerk aus Wirtschaft und Politik, das die Digitalisierung Deutschlands voranbringen will. Nach einem Bericht der „Bild am Sonntag“ fanden die Trauung und die Feier in Klingbeils Wahlkreis in der Heide statt. Unter den Gästen am Samstagabend war auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), sagte eine Sprecherin Weils.