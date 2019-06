Hannover Für den Studienstandort Oldenburg wirbt Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler auf der „IdeenExpo“. Kein Wunder, denn hier hat der aus der Wesermarsch stammende CDU-Politiker Geschichte und Politikwissenschaft studiert – und seinen Weg gemacht. Auf der noch bis zum kommenden Sonntag, 23. Juni, andauernden „IdeenExpo“ auf dem Messegelände in Hannover indes geht es vorrangig um die MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik also.

Nun waren die Naturwissenschaften nicht so sehr die Sache des heutigen Ministers. Als es beim digitalen Actionspiel „Sisyfox“ aber darum geht, mit vollem Körpereinsatz einen Fuchs über einen riesigen Ball durch unwegsames Gelände zu steuern, zeigt Thümler Geschick, technisches Verständnis, macht am Ende eine gute Figur und hat jede Mende Spaß.

Spaß, gute Laune und Begeisterungsfähigkeit scheinen ohnehin die wichtigsten Zutaten für die alle zwei Jahre stattfindende Messe zu sein. Nach dem Motto „Mach doch einfach“ erleben die Besucher in vier Hallen und auf 110 000 Quadratmetern Veranstaltungsfläche hautnah die Faszination von MINT-Berufen. 270 Aussteller, 670 Mitmach-Exponate und 730 Workshops – Europas größtes Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik ist größer als je zuvor.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) spürt beim Messe-Besuch die „MINT-Magie“ und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betont: „Die IdeenExpo ist nicht mehr wegzudenken aus Niedersachsen. Sie begeistert nun schon zum siebten Mal junge Menschen – gerade auch Mädchen und junge Frauen – für Berufe in Naturwissenschaften und Technik. Hier in Hannover wird gezeigt, wie man Berufe und Wissen spannend, facettenreich und anschaulich vermitteln kann.“

Das Land Niedersachsen fördert die „IdeenExpo“ gemeinsam mit der Wirtschaft und 1065 Schüler haben von der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) einen Zuschuss für die Fahrt zur Messe in der Landeshauptstadt erhalten. „Die Wirtschaft bietet viele Chancen in diesem Bereich. Man muss die jungen Leute dafür gewinnen. Deshalb fördern wir die Fahrt zu dieser tollen Veranstaltung“, betont Stefan Bünting, Bereichsleiter Bildung bei der Industrie- und Handelskammer.

„Mit 31 Hochschulen im ganzen Land bietet der Studienstandort Niedersachsen echte Vielfalt. Bei mehr als 1500 Studiengängen kann die Auswahl aber durchaus schwerfallen“, erklärt Wissenschaftsminister Thümler. Umso wichtiger sei die engagierte Arbeit der vielen Studienberatungen an den Hochschulen, die die Entscheidungsfindung unterstützten. Für diejenigen, die bei ihrer Studienplatzwahl noch ganz am Anfang stünden, biete die Koordinierungsstelle für Studieninformation und -beratung Niedersachsen ein „hervorragendes Orientierungsangebot“. Alle Hochschulen, Studiengänge, Zulassungsvoraussetzungen sowie Fristen und Termine seien mit nur wenigen Klicks jederzeit verfügbar. Darüber hinaus gebe es viele weitere nützliche Infos und Tipps, um gut vorbereitet in das Studentenleben in Niedersachsen zu starten.

Die siebte „IdeenExpo“ ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt inklusive aller Konzerte und Sonderveranstaltungen ist frei.

Video zur Messe unter www.nwzonline.de/videos