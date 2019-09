Hannover /Im Nordwesten „Der Klimawandel ist in unseren norddeutschen Wäldern angekommen: Wenn wir mal realistisch sind, dann geht es nicht mehr darum, wie man mit dem Wald Geld verdienen kann, sondern wie man ihn erhält“, sagt Miriam Staudte, Forstexpertin der Grünen im Landtag, und der land- und forstwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Hermann Grupe, fügt hinzu: „Die Situation ist absolut dramatisch. Wir müssen ganz neu denken, um die massiven Schäden in den Wäldern zu beseitigen und sie besser vor den Folgen von Klimawandel und Trockenheit zu schützen.“

Der verheerende Zustand vieler Wälder in Niedersachsen ist am Freitag Thema im Landtag gewesen. Im Agrarausschuss soll in Kürze über das weitere Vorgehen zum Wiederaufforsten von inzwischen mehr als 20 000 Hektar zerstörter Waldfläche beraten werden. Die Schäden summieren sich nach Schätzung von Grupe inzwischen auf mehrere Hundert Millionen Euro und die vom Land angekündigte Unterstützung in Höhe von 1,5 Millionen Euro reiche bei Weitem nicht aus.

Den Ernst der Lage hat auch Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast erkannt. Waldbesitzer erlebten aktuell einen enormen Verlust insbesondere von Fichtenbeständen, die unter der größten Borkenkäferplage der vergangenen Jahrzehnte litten. „Hinzu kommen zunehmend Schäden an Kiefern-, Buchen- und Eichenwäldern“, betonte die CDU-Politikerin, die mehrfach vor Ort gewesen sei und sich über die Waldschäden informiert habe.