Hannover Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann drängt auf eine schnellere Vertiefung der Außenems. In einem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben an den Präsidenten der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt fordert der CDU-Politiker vom Bund „ein starkes Signal, dass das Verfahren deutlich voranschreitet“. Tatsächlich liegt das Land bei dem 2012 begonnen Verfahren weit hinter den selbst gesteckten Zielen: Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte Althusmanns Amtsvorgänger Olaf Lies (SPD) einen baldigen Baggerbeginn in Aussicht gestellt. „Die Fahrrinnenanpassung kann 2019 beginnen“, hatte Lies Mitte November 2017 gegenüber unserer Zeitung in Aussicht gestellt.

Daraus wird wohl nichts, da die Erstellung eines Umweltgutachtens zu erheblichen Verzögerungen geführt hat. Althusmann will das Verfahren verkürzen, indem die Datenerhebung für das Gutachten vereinfacht werden soll. Deshalb fragt der Minister, „ob [...] auf eine Neuerhebung der Daten verzichtet werden konnte.“

Die niedersächsische Landesregierung hält die Vertiefung vor allem für die Erreichbarkeit des Seehafens Emden für unabdingbar. Althusmann betont in seinem Schreiben die Dringlichkeit „für die Wettbewerbsfähigkeit des Hafenstandortes sowie für die Sicherung von Arbeitsplätzen“. Auch für die Überführung von Schiffen der Papenburger Meyer Werft ist eine tiefe Ems wichtig.

Naturschützer lehnen eine weitere Vertiefung des Flusses angesichts des schlechten ökologischen Zustandes der Ems ab. Sie fürchten eine noch stärkere Verschlickung und Sauerstoffmangel der Ems-Dollart-Mündung.