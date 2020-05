Initiative kämpft für Artenvielfalt

Hannover Das Volksbegehren für mehr Artenvielfalt in Niedersachsen ist offiziell eingeleitet worden. Wie Landeswahlleiterin Ulrike Sachs am Donnerstag in Hannover mitteilte, müssen in einer ersten Phase 25 000 Unterschriften zusammenkommen. Nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt hat die Initiative dafür ein halbes Jahr Zeit. In der zweiten Phase des Volksbegehrens seien noch einmal rund 610 000 Unterschriften erforderlich. Grünen-Landeschef Hans-Joachim Janßen (Jade, Wesermarsch) als einer der Initiatoren von „Artenvielfalt.Jetzt!“ wertete die Entscheidung der Landesregierung, zusätzlich 120 Millionen Euro für Artenschutzmaßnahmen im Land zur Verfügung zu stellen, als „ersten Erfolg“.