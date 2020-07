Kammer: Umfrage startet bald

Hannover Noch in diesem Monat soll eine neue Befragung zur Zukunft der umstrittenen niedersächsischen Pflegekammer starten. Das kündigte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Mittwoch vor dem Landtag an. Die Beschäftigten der Pflegebranche hätten dann bis zum Ende der Schulferien Zeit, die Fragen zu beantworten. Eine erste Befragung musste Anfang Juni wegen technischer Pro-bleme abgebrochen werden. Reimann zufolge ist die umstrittene Frage, ob es überhaupt eine Kammer geben soll, in der neuen Umfrage differenzierter formuliert und an den Anfang des Fragenkatalogs gestellt worden. Zudem könnten die Kammermitglieder sicher sein, in diesem Jahr keine Beträge zahlen zu müssen. Für die Beitragsrückzahlung der Jahre 2018 und 2019 würden offene Fragen geklärt.

FDP-Fraktionschef Stefan Birkner forderte die Auflösung der Kammer und den Rücktritt der Ministerin. Reimann hintertreibe den Willen der meisten Pflegekräfte im Land und den Auftrag des Landtags in dieser Sache. Die Grünen-Abgeordnete Meta Janssen-Kucz (Borkum) warf Birkner Destruktivismus vor.

