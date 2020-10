AfD will kitten

Hannover /Kiel Die AfD in Niedersachsen will mit einer Kampagne gegen die Corona-Beschränkungen und die Maskenpflicht mobilmachen. Das kündigte der neue AfD-Landeschef Jens Kestner am Montag in Hannover an.

Außerdem plane die Partei einen neuen Anlauf, um die vor gut einem Monat geplatzte Landtagsfraktion zu kitten. Für diesen Mittwoch sei die „bedingungslose Neugründung“ einer Fraktion geplant, alle Abgeordneten seien in den Landtag eingeladen. Nach einem Führungsstreit hatten Dana Guth, Stefan Wirtz und Jens Ahrends die neunköpfige Fraktion verlassen. Diese verfügt damit nicht mehr über die Mindestgröße von sieben Abgeordneten.

Unterdessen ändert sich auch für die AfD im Kieler Landtag die Sitzordnung. Mit dem Austritt Frank Brodehls verlor die AfD ihren Fraktionsstatus in Schleswig-Holstein.